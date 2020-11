Este deficit de personal la Spitalul din Campina, unitate medicala suport pentru patologia Covid-19. Reprezentanții spitalului cer sprijin de la autoritați. Conducerea unitații medicale cere solutionarea rapida a acestei probleme. Situația este grava pentru ca, de exemplu, in opt zile din aceasta luna nu mai pot fi asigurate garzile din cauza lipsei de personal. Conform reprezentanților spitalului, trei medici supravegheaza 60 de pacienti. „Toate acestea au dus la depasirea orelor de lucru stabilite prin contract, situatie pe care am inteles-o datorita contextului epidemiologic: am asigurat continuitatea…