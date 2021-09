Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) reia tradiția targurilor de toamna. In perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021 va avea loc in curtea de la sediul instituției „Targul Produs in GAL”, in cadrul evenimentelor de sarbatorire a unui deceniu de cand a fost lansat in Romania Programul…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, scrie Agerpres . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- De la 7.000 de kilometri distanta, China provoaca Romaniei cel mai mare deficit comercial dintre tarile partenere: 4 miliarde de euro/an. In primele patru luni din an (ultimele date de la Institutul National de Statistica) Romania a exportat in Germania – partenerul principal pentru exporturile…

- Romania a importat zaharuri si produse zaharoase de 83,02 de milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, scrie Agerpres. Valoarea importurilor de zaharuri si produse zaharoase…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 120,25 milioane de euro in primele trei luni din acest an, in crestere cu 44,41% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 83,26 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a urcat cu aproximativ 66% in primul trimestru al anului curent, fața de intervalul corespunzator al anului precedent, pana la 755,34 milioane de euro, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele…

