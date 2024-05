Stiri pe aceeasi tema

- Inscrisa ca amendamente la noul Cod Silvic, protejarea padurilor din Ilfov impotriva exploatarilor comerciale, piatra de temelie a viitoarei Centuri Verzi București-Ilfov, a fost votata marți, 23 aprilie 2024, in unanimitate, de comisiile reunite pentru Mediu și pentru Paduri ale Senatului.

- Aflata la Madrid, unde va participa la decernarea premiilor Laureus, Nadia Comaneci (62 de ani) a raspuns catorva intrebari ale jurnaliștilor publicației AS, a rememorat povestea primei note de zece din istoria gimnasticii. La numai 14 ani, Nadia Comaneci devenea prima gimnasta din lume care obținea…

- Este semnalul de alarma transmis de președintele CNAS, dr. Valeria Herdea, in cadrul unei conferințe pe teme de sanatate, care intarește astfel avertizarile Colegiului Medicilor din Romania și ale sindicatelor din Sanatate, din ultimii ani. Sistemul medical este subfinanțat cronic de mulți ani, iar…

- Problemele de sanatate mintala sunt in creștere printre studenți: 78,4% au stres și anxietate crescuta (fața de 72% in 2022) iar 9,8% au avut ganduri suicidale (fața de 9,0% in 2022). 37,3% dintre studenți au probleme cu aglomerarea din locuința lor, 32,3% de lipsa posibilitații de a adapta sau modifica…

- Cel mai recent studiu dezvaluie ca studenții romani se confrunta cu o serie de probleme ce le afecteaza starea de sanatate mintala și emoționala. Conform cercetarii realizate de organizația „Starea Națiunii Studențești” in colaborare cu Centrul pentru Studiul Democrației din cadrul Departamentului de…

- Proiecte de 5,44 milioane de euro pentru Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Județean Botoșani acorda o atenție deosebita sistemului sanitar. Pe langa proiectele de dezvoltare și dotare a Spitalului Județean Botoșani, un accent important s-a pus și pe Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga.…

- Primaria Orașului Sarmașu a demarat, in data de 5 martie 2024, o licitație estimata la valoarea de 5.259.868 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiție "Construire locuința nZeb plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din Sanatate și Invațamant",…

- Criticata pentru kilogramele in plus Andra a incercat sa slabeasca, dar fara succes. Mai este și gurmanda, dupa cum recunoaște, in cele din urma s-a vazut nevoita sa apeleze la specialiști. Spune ca nu o deranjeaza aspectul, ca e de la Domnu`(sic!), dar cand vine vorba de sanatate… „Eu v-am zis o chestie,…