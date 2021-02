Stiri pe aceeasi tema

- Suplimentele alimentare sunt necesare zilnic. Acestea acopera procentul anumitor vitamine pe care trebuie sa le avem in corp. Sunt utile atat in cazul unor deficiente, cat si in cazul atingerii necesarului zilnic de vitamine. Calciul, Magneziul, Vitamina D3 sau Ginkgo Biloba sunt doar cateva dintre…

- In scopul prevenirii toxiinfectiilor alimentare și a oricaror alte probleme de siguranța alimentara in perioada sarbatorilor de iarna, cand, in mod traditional, consumul unor alimente creste considerabil, D.S.V.S.A. Gorj a intocmit un plan de masuri specifice, pentru verificarea conditiilor de igiena…

- PodcasturiSe intampla in preajma sarbatorilor: Avertismentul autoritaților Reprezentantul Agentiei pentru Protectia Consumatorilor si Supravegherea Pietei Nicolae Olarașu spune ca in preajma sarbatorilor de iarna autoritațile inregistreaza tot mai multe abateri in activitatea agenților economici,…

- CHIȘINAU 12 dec - Sputnik. Sarbatorile presupun, in afara de bucuria intalnirii cu cei dragi, și mesele pline cu de toate. Nutriționiștii recomanda sa nu ne avantam in a pregati numeroase feluri de bucate și in cantitați foarte mari, ci sa pregatim totul in porții, astfel ca sa evitam risipa de mancare.…

- Scorțișoara – 10 beneficii pentru sanatate, dezvaluite de nutriționistul Gianluca Mech! „1. Bogata intr-o substanța cu puternice proprietați medicinale Mirosul și aroma distincte de scorțișoara se datoreaza parții sale uleioase, care este foarte bogata in compusul cinamaldehida. Oamenii de știința sunt…

- PodcasturiSfaturi prețioase pentru a avea o inima sanatoasa Bolile cardiovasculare sau bolile cardiace sunt o categorie de boli care afecteaza inima sau vasele sangvine. Pentru a menține o inima sanatoasa, șeful secției Cateterism Cardiac din cadrul Institutului de Cardiologie, Marcel Abraș, a oferit…

- CHIȘINAU, 14 nov – Sputnik. Nutriționistul vedetelor din Romania, Mihaela Bilic, aduce mai multe argumente in favoarea tezei ca peștele este alimentul care te face sanatos, informeaza feminis.ro. Iata șase motive pentru care acest produs nu trebuie sa lipseasca de pe masa dumneavoastra.…

- Nutritionistul Mihaela Bilic atrage atentia asupra administrarii vitaminei D, care in exces poate provoca dezechilibre in organism, informeaza adevarul.ro . Medicul nutritionist Mihaela Bilic atrage atentia asupra administrarii de vitamin, intr-o perioada in care foarte multe personae recurg la aceasta…