- Pașaportul de „vaccinare”, un document care atesta faptul ca titularul sau a fost vaccinat împotriva Covid-19, a fost interzis în Florida în numele respectarii „libertaților individuale”, a anunțat vineri guvernatorul republican al acestui stat turistic, potrivit…

- Restricțiile de din Uniunea Europeana ar putea deveni mai blande pentru persoanele care s-au vaccinat. Sau pentru cele dispuse sa plateasca un test PCR. Comisia Europeana va trimite saptamana viitoare Parlamentului European propunerea pentru introducerea unui certificat de vaccinare.

- Spania ar putea incepe sa foloseasca pasaportul de vaccinare din luna mai, declara ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto. Reyes Maroto a declarat miercuri ca Spania ar putea incepe sa foloseasca pasaportul de vaccinare impotriva COVID-19 in luna mai, cand va avea loc Targul international de…

- Un pașaport european de vaccinare ar putea fi aprobat de șefii Uniunii Europene la Consiliul din 25-26 martie. Comisia Europeana va prezenta peste doua saptamani un pachet legislativ, lucru confirmat de vicepresedintele Comisiei, dupa o reuniune informala a ministrilor sanatatii din Uniunea Europeana.…

- Pentru a putea face fața amenințarii noilor mutații ale Covid-19, Uniunea Europeana cere evitarea calatoriilor neesențiale intre țarile din bloc, catalogand situația sanitara ca fiind una „foarte grava”. Decizia a fost luata joi, la finalul unui summit prin videoconferința al celor 27 de state membre.…

