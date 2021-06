Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce a venit pe lume, fiul lui Kamara a inceput sa aiba probleme grave de sanatate. Leon a fost supus mai multor intervenții chirurgicale de-a lungul vremii și acum urmeaza o alta operație. Artistul a explicat prin ce trece alaturi de fiul sau. Leon Akim, fiul lui Kamara Ghedi (45…

- Andreea Balan și Tiberiu au sarbatorit recent un an de iubire. Acum, cei doi sunt desparțiti pentru o perioada. In aceste condiții, indragostiții și-au facut declarații de iubire pe rețelele de socializare. In urma cu aproximativ o saptamana, Andreea Balan și Tiberiu Argint, fratele prezentatoarei TVR…

- Turcia se pregatește joi pentru primul lockdown complet pentru a stopa creșterea galopanta a numarului de infectari și de decese. Turcia a ajuns intr-o situație dificila dupa ce anul trecut fusese menționata ca poveste de succes in modul de abordare a pandemiei și a fost chiar apreciata de OMS. In prezent,…

- Capitala Turciei a fost „inundata” in aceasta luna de afise si bannere cu numarul 128 pe ele. Politia s-a grabit sa le dea jos, sustinand ca sunt insultatoare pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, o infractiune in Turcia, relateaza Financial Times, citat de Mediafax.

- Zile de relaxare pentru Simona Halep in Turcia.Simona Halep se afla in aceste zile in Turcia, oferindu si momente de relaxare si odihna inaintea reinceperii antrenamentelor pentru intrecerile urmatoare.Campioana din Constanta a postat pe Instagram o imagine cu ea la bordul unui yacht, intr o croaziera…

- La aproape doua luni de la desparțirea de Vad Gherman, Cristina Ciobanașu a plecat in vacanța alaturi de familia sa. Ce s-a intamplat cu actrița din serialul ”Adela” in Maldive? Chiar ea a publicat imaginea.

- Vacanța de vara 2021. Potrivit ministrului Economiei și Turismului, intenția este ca turismul sa fie deschis cat mai repede. Insa acest lucru depinde de evoluția pandemiei de coronavirus. Cum vor putea merge in vacanțe romanii in 2021, veți afla in continuarea articolului.Vacanța de vara 2021. Cum vor…