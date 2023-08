Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer a urmat de curand cursurile unei școli de machiaj, iar acum e in practica. Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a anunțat deja urmaritoarele de pe Facebook ca in curand poate face programari pentru a la machia. Afacerea ei e abia la inceput!Deși ea știa sa se machize, Deea Maxer a ținut neaparat…

- Primaria Timisoara a anuntat o actiune de dezinsectie in oras in perioada 4-11 august, intre orele 21-6. Autoritatile nu spun exact locatiile care vor fi acoperite, ci doar marimea suprafetei de domeniu public vizata. Conform anuntului e a treia acțiune de dezinsecție a Primariei. 10.354.000 metri patrati…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in weekend-ul: 29-30 iulie 2023, in sectoarele capitalei vor fi desfașurate diverse iarmaroace și tirguri cu produse și marfuri autohtone. Aceste acțiuni sint organizate cu scopul de a sprijini producatorii locali și de a oferi locuitorilor capitalei acces…

- Calin Goia a sarit de pe scena, direct in afaceri. De 25 de ani in fruntea popularului grup Voltaj, economiile sale au ajuns in imobiliare, acțiuni la Bursa, firma de inchiriat echipamente tehnice de concert a trupei și propria școala de muzica. Solistul spune ca s-a descurcat in orice investiție facuta.…

- Boby trece prin momente dificile dupa ce a ajuns pe mainile medicilor! Artistul se bucura de succes pe plan profesional, insa sanatatea ii da mari batai de cap. Manelistul a fost la un pas de a ceda pe scena la ultimul concert. Ce interdicții i-au dat medicii.

- Deea Maxer a spus totul despre divorț! Fosta lui Dinu Maxer a aparut la televizor și a facut declarații incendiare despre separarea de artist. Cantareața a spus adevarul despre desparțirea lor, dar și despre actuala relație in care este implicata acum. Nimic din tot ce știam pana acum nu este adevarat,…

- Recent, Dinu și Deea Maxer s-au intalnit pentru prima oara dupa divorț, bifand primul eveniment dupa separare. Mai mult decat atat, dupa ce și-a oficializat noua relație, Deea Maxer a venit insoțita și de noul partener. Iata cum a reacționat Dinu Maxer!

- Deea Maxer s-a afișat oficial cu noul iubit. Fosta soție a lui Dinu Maxer a postat astazi prima imagine de cuplu alaturi de Robert Drilea, pe Instagram.Deea Maxer nu a suferit prea mult dupa divorțul de Dinu Maxer, alaturi de care are doi copii, și și-a gasit rapid fericirea in brațele altui barbat.…