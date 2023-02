Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Dan Tesloianu si-a intrerupt activitatea de implantare a dispozitivelor intracardiace refolosite, nu dupa demararea anchetei actuale, ci dupa ce a fost schimbat din functia de conducere a Laboratorului de cardiologie interventionala, de catre actualul manager de la „Sf. Spiridon", dr. Dan Timofte.…

- Una dintre intrebarile ramase fara raspuns in urma anchetei procurorilor in cazul stimulatoarelor cardiace reutilizate tine de provenienta dispozitivelor medicale. In ambele comunicate transmise presei, cat si in unele informatii care au aparut pe surse, din ancheta, in presa centrala, se vorbeste despre…

- Dificultațile de finanțare a Programului național de boli cradiovasculare, lipsa unor reglementari legale care sa permita verificarea stricta a cheltuielilor, dar și lacomia umana au creat condiții pentru apariția unui caz precum cel al medicului din Iași, Dan Tesloianu.

- Presedintele Colegiului Medicilor, Daniel Coriu, considera ca, dincolo de investigatiilor procurorilor, este important ca Spitalul Sf. Spiridon din Iasi sa faca o ancheta dministrativa in cazul medicului cardiolog Dan Tesloianu, acuzat ca a montat unor pacienti stimulatoare cardiace luate de la persoane…

- Medicul cardiolog Dan Tesloianu din cadrul Spitalului ”Sfantul Spiridon” din Iasi, care era retinut in dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la pacienti decedati și acuzat ca a montat peste 200 de astfel de dispozitive in ultimii ani, a fost arestat preventiv, sambata. Intre timp, scandalul…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre. Decizia instantei nu este definitiva, insa este…

- Libertatea a vorbit cu mai mulți medici de la Spitalul „Sf. Spiridon” cu privire la cazul simulatoarelor și defibrilatoarelor cardiace reutilizate de dr. Dan Tesloianu. Surse apropiate Clinicii de Cardiologie și conducerii unitații medicale au declarat ca o parte dintre dispozitive provin „cu siguranța…

- Doi politisti din cadrul IPJ Iasi au fost raniti si au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul „Sf.Spiridon” dupa ce autospeciala in care se aflau a cazut de pe un pod in localitatea Parcovaci. Potrivit primelor informații, autospeciala de Poliție urmarea cealalta mașina care ar fi fost…