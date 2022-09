Decretul semnat de Putin înainte de anexare: „Ordon” UPDATE Presedintele rus, Vladimir Putin, a recunoscut „independenta” regiunilor ucrainene Herson si Zaporojie, potrivit unor decrete prezidentiale publicate joi seara, cu o zi inainte ca Rusia sa finalizeze anexarea lor, noteaza AFP. „Ordon recunoasterea suveranitatii si independentei de stat” a regiunilor Herson si Zaporojie, situate in sudul Ucrainei, a declarat in aceste decrete Vladimir Putin care se pregateste sa oficializeze vineri anexarea celor doua, precum si a regiunilor Donetk si Lugansk (est). Rusia a recunoscut „independenta” Republicii Populare Donetk (DNR) si a Republicii Populare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, a anuntat joi Kremlinul, transmit agentiile de presa internationale. ”Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri – n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, a anuntat joi Kremlinul, transmit agentiile de presa internationale.„Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri - n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, a anuntat joi Kremlinul, transmit agentiile de presa internationale. ”Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri – n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie. Despre acest lucrub a anuntat astazi, Kremlinul, transmite Agerpres . „Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri – n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Separatistii rusi au anuntat marti ca au programat timp de cinci zile, intre 23 si 27 septembrie, referendumuri pentru unirea cu Rusia a republicilor autoproclamate in regiunile ucrainene Donetk, Lugansk si Herson, informeaza presa de stat de la Moscova si oficialitati locale, conform agentiilor Reuters,…

- Kremlinul anunța ca apreciaza „pozițiile suverane” ale Ungariei in interiorul UE. Kremlinul a transmis luni ca saluta faptul ca Ungaria a adoptat „poziții suverane” in multe chestiuni din cadrul Uniunii Europene, in timp ce se implica in disputa de finanțare de 7,5 miliarde de euro dintre Budapesta…

- Principalul emisar al lui Putin pentru Ucraina i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a ajuns la un acord provizoriu cu Kievul care ar satisface cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin l-a respins și a continuat campania militara, au declarat trei persoane apropiate…