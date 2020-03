Decretul privind numirea Guvernului Orban III, publicat în Monitorul Oficial Decretul privind numirea Guvernului Orban III a fost publicat, sambata, in Monitorul Oficial.



Seful statului a semnat sambata, decretul pentru numirea Guvernului Romaniei, in urmatoarea componenta: prim-ministru - Ludovic Orban, viceprim-ministru - Raluca Turcan, ministrul Finantelor Publice - Vasile-Florin Citu, ministrul Afacerilor Interne - Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Externe - Bogdan-Lucian Aurescu, ministrul Justitiei - Marian Catalin Predoiu, ministrul Apararii Nationale - Ionel Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Virgil-Daniel Popescu,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

