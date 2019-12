Decorează casa de Sărbători: Modele de coroniţe de Crăciun pentru toate gusturile Coronitele de Craciun decorative au devenit de nelipsit in casele noastre de Sarbatori. Daca sunteti in cautarea celei mai potrivite coronite de Craciun pentru a va decora frumos locuintele, am cautat cateva modele pe care sa le aveti drept inspiratie. Pe majoritatea le puteti realiza chiar acasa, handmade, va puteti exersa creativitatea si imaginatia impreuna cu familia. Se pot folosi globuri uitate in cutii, elemente naturale din natura (conuri de brad, pin, nuci, fructe si flori uscate, margele decorative, materiale textule si … mult, mult sclipici). Clic pentru a vedea prezentarea. (Andreea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

