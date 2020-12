Decolăm spre alte lumi cu BRUJA și Apollo 11 ???? De cate ori ai simțit ca poți fi oriunde alaturi de persoanele pe care le iubești? Ca le cunoști atat de bine lumea, incat ai putea sa calatorești cu ele in orice galaxii? Ei bine, pregatește-ți costumul de cosmonaut, pentru ca vom decola in curand. Ne aflam pe bordul lui Apollo 11, iar cea care conduce aceasta expediție este insași BRUJA. Parte din conceptul de ”Vineri 13”, prin care artista lanseaza o piesa noua, in fiecare vineri, de la ora 13:00 pe canalul sau de YouTube, Apollo 11 aterizeaza, in mod astro-mega-natural in playlist-urile noastre. Și, chiar daca pare ca decolam ușor, fara niciun… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spui Vineri 13 și te gandești la frici și oportunitați nefirești din partea vieții, care sa iți aduca aminte de faptul ca și ghinionul face parte din existența noastra. Dar… enough is enough! BRUJA a lansat conceptul de Vineri 13, care inseamna ca, timp de 6 saptamani, vom putea urmari o piesa noua…

- Un polițist a facut un experiment. A baut o bere, apoi a verificat cu aparatul etilotest ce alcoolemie are și a postat vlog-ul pe canalul sau de YouTube, scrie promotor.ro Aparatul detecteaza alcool și se aprinde LED-ul roșu și la testarea pasiva. La testarea activa, care are loc la aproximativ doua…

- Horia Brenciu este un om al spectacolului pana la ultimul os. Dar ce face un asemenea om cand lumea spectacolului este pusa pe pauza? Cum sa nu il iubești? Horia Brenciu este unul dintre artiștii cei mai indragiți de la noi. Exuberant, charismatic și plin de talent, el se simte bine oriunde il gasesc…

- Plecata de 20 de ani din Romania, Catalina Florescu și-a dedicat o importanta parte din munca prevenirii cancerului de san și conștientizarii acestei boli care ucide peste 3.000 de femei anual doar in Romania. In august, a avut premiera spectacolul ei de teatru, Ghiocei și mult clor, parte dintr-o Trilogie…

- Intr-o vlog postat pe Youtube, Smiley și Gina Pistol au confirmat ca Gina este insarcinata. ”Noi doi vom deveni parinți. Eu inca procesez informația. Ușor, ușor incep sa realizez ca vor aparea multe schimbari in viața noastra. Trebuie sa modific puțin casa, sa imi schimb puțin programul, dar cred ca…

- Teatrul Excelsior anunta inceperea stagiunii pe canalul de Youtube si pe paginile de Facebook si Instagram, vineri, cand va difuza primele episoade ale seriilor sale de emisiuni-spectacol. "Luna septembrie aduce surprize de proportii pentru spectatorii Teatrului Excelsior! Indragitii actori revin in…

- Paramedicii au reusit sa o resusciteze in prima faza pe Oh in-hye, redandu-i pulsul si respiratia, dar la scurta vreme dupa ce a fost dusa la spital ea si-a pierdut din nou cunostinta si in cele din urma a murit. Citeste si O celebra actrita a fost gasita moarta in apartamentul ei! Criminalistii…

- CHIȘINAU, 11 sept – Sputnik. Președintele Republicii Moldove, Igor Dodon, nu intenționeaza sa ceara amanarea alegerilor prezidențiale din cauza situației legate de raspandirea COVID-19. Acesta a precizat, in cadrul emisiunii sale de pe Youtube ”Președintele Raspnde”, ca alegeri vor avea loc in mai…