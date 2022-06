Declinul unui rocker Citu a fost intr-un final mazilit de catre PNL. Epopeea politica a acestui rocker neinteles se apropie de sfarsit. A imprumutat Romania cat pentru doua generatii, a cumparat vaccinuri cat pentru cinci Romanii si a plecat netulburat mai departe in drumul vietii. Romania nu este pregatita pentru acest geniu, s-a luptat cu fortele oculte si a fost invins. Acesta va fi discursul pentru urmatoarea perioada, in timp ce oamenii de rand vor continua sa se lupte pentru ziua de maine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro .ro ×…

Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile pe tema plafonarii prețurilor la carburanți continua in coaliția PSD + PNL + UDMR. In Guvernul Ciuca, social-democrații susțin plafonarea la 6 lei pentru un litru, in timp ce PNL se opune. Miercuri seara, in direct la Romania TV, europarlamentarul Mihai Tudose a comentat pe marginea tensiunilor…

- Cererea de trotinete pe OLX a fost mai mare cu 32% in mai 2022, comparativ cu luna anterioara, in timp ce cererea de biciclete a crescut cu 14% in acelasi interval, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Odata cu estomparea pandemiei, romanii sunt nerabdatori sa-și petreaca din nou vacanțele peste hotare, sa mearga in excursii de weekend in orașe din strainatate și sa faca cumparaturi in țarile vecine. In aceste calatorii, romanii prefera sa plateasca cu cardul sau cu telefonul/ceasul inteligent…

- Cei mai multi retaileri din Romania, aproximativ 60%, au raportat vanzari in crestere de la inceputul pandemiei pana in martie 2022, perioada in care a fost inregistrata o crestere de 57% a comenzilor online, arata un studiu VTEX, potrivit caruia consumatorii sunt din ce in ce mai exigenti. Fii…

- Peste 11 milioane de chestionare au fost transmise in etapa de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor. In cele 11 saptamani de recensamant complet digitalizat, Institutul Național de Statistica a stabilit o premiera absoluta: Romania este țara din UE care a inregistrat…

- Intr-un moment in care Romania se confrunta cu o criza a forței de munca fara precedent și cu o criza economica pe mai multe paliere, renunțarea la cota unica ar fi o crima impotriva economiei romanesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania nu a primit niciun vot de la Republica Moldova in finala Eurovision. Concursul a fost caștigat de Ucraina, iar Romania nu a reușit sa se claseze nici macar in top 15. Daca unii internauți s-au declarat bucuroși de rezultat și au aplaudat victoria Ucraine, alții au considerat ca totul e o…

- Aproximativ 150.000 de romani au fost amendați pentru ca nu au completat sau au completat greșit formularul digital de intrare in Romania (PLF). Senatul a votat, luni, un proiect de lege care prevede ca toate amenzile se anuleaza: romanii care au platit amenzile vor primi banii inapoi, iar in cazul…