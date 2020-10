Stiri pe aceeasi tema

- ”Fara precedent in Romania! Pachetul de sustinere a economiei o sa depaseasca, ATENTIE, 7% din PIB pana la finalul anului. Deja in primele 9 luni am injectat SUPLIMENTAR in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)”, scrie Citu pe Facebook. El afirma ca sumele injectate suplimentar in economie de guvernul…

- Cercetarea statistica „Conditiile de viata ale populatiei din Romania”, in anul 2019, mai releva faptul ca pentru una din cinci gospodarii cheltuielile curente nu pun probleme deosebite, acestea fiind depasite destul de usor, usor sau chiar foarte usor, potrivit Agerpres. Printre tipurile de gospodarii…

- Peste o treime dintre gospodariile din Romania (34,1%) suporta cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente ale vietii, iar daca se iau in considerare si cele care declara o oarecare dificultate in acoperirea cheltuielilor de zi cu zi se ajunge la 77,2% din totalul gospodariilor, potrivit…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,8393 lei pentru un euro, in scadere cu 0,0011 lei fata de nivelul de 4,8404 lei pentru un euro atins luni. De asemenea, dolarul scade cu 0,0236 lei fata de ziua precedenta si ajunge la 4,0395 lei pe unitate.Maximul istoric inregistrat…

- Cheltuielile de consum vor ramane probabil scazute, comparativ cu cele din trecut, oamenii evitand activitatile care necesita o interactiune sociala mare, din motive de sanatate, a declarat presedintele Fed Boston, Eric Rosengren, in timpul unui eveniment online organizat de Camera de Comert South Shore…

- Banca Naționala a Romaniei prognozeaza pentru acest an o scadere a economiei apropiata de cea inregistrata la apogeul crizei economice din 2009, cand scaderea a fost de 5,6% din PIB, scrie G4media. "Pe ansamblul anului, variația medie a PIB este prevazuta sa inregistreze o valoare negativa semnificativa,…

- Și cea mai bogata țara a Europei se imprumuta ca sa faca fața pandemiei. Datoria urca pana la 140 mld. dolari in 2020, dupa cel mai sever declin economic din 1975 Datoria Elvetiei ar urma sa urce la 125-130 de miliarde de franci elvetieni (134-139 mld. dolari) pana la finalul anului, deoarece Guvernul…