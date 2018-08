Stiri pe aceeasi tema

- Starea de dezbinare s-a intensificat sambata printre conservatorii britanici in legatura cu ironia facuta de fostul ministru de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, la adresa femeilor care poarta burca, unul dintre liderii aripei drepte din Partidul Conservator sustinand ca partidul l-a supus…

- Partidul Conservator al Marii Britanii condus de premierul Theresa May a castigat patru procente in fata Partidului Laburist in simpatiile electoratului, potrivit unui sondaj publicat vineri in The Times, ceea ce sugereaza ca disputa asupra antisemitismului afecteaza pozitiile partidului de opozitie,…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson urmeaza sa fie investigat pentru o afirmatie in care a comparat femeile care poarta burka cu jefuitorii de banci sau cu casutele de scrisori postale, relateaza mass-media britanica, citata de agentia dpa. Investigatia impotriva fostului sef al diplomatiei…

- Doi vicepresedinti ai Partidului Conservator britanic au demisionat marti in semn de protest fata de propunerile premierului Theresa May cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite dpa. Demisiile parlamentarilor conservatori Maria Caulfield si Ben Bradley urmeaza celor de luni…

- Jeremy Hunt, ministrul britanic al Sanatații, a fost ales de premierul Theresa May in funcția de ministru de Externe al Marii Britanii, dupa ce Boris Johnson si-a prezentat demisia luni, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, informeaza Mediafax.Matt Hancock, ministrul Culturii, a fost…

- Jeremy Hunt, ministrul britanic al Sanatatii, a fost ales de premierul Theresa May in functia de ministru de Externe al Marii Britanii, dupa ce Boris Johnson si-a prezentat demisia luni, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Boris Johnson si-a dat demisia din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, devenind astfel al treilea ministru in ultimele 24 de ore care paraseste guvernul pentru a nu sustine planul prim-ministrului Theresa May privind Brexitul, scrie The Guardian.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…