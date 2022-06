Stiri pe aceeasi tema

- In 1940, tot in luna iunie, ca și absolvenții de azi, Mihai, pe atunci Mare Voievod de Alba Iulia, mai apoi Regele Romaniei, și colegii sai din renumita clasa palatina au susținut, in fața comisiei de examinare, probele examenului de Bacalaureat. Examenul a durat 4 zile și a constat in 3 probe scrise,…

- Principele Nicolae al Romaniei si sotia sa Alina-Maria, și-a botezat fiul, Mihai, la Catedrala Incoronarii, astazi, 18 iunie. Catedrala Incoronarii din Alba Iulia este un monument simbolic, avand in vedere ca aici a avut loc incoronarea Regelui Ferdinand si a Reginei Maria, in 1922. Al doilea copil…

- Mai multe fotografii realizate de „fotograful Unirii”, Samoila Marza, in care sunt surprinse diferite etape de edificare ale Catedralei Incoronarii, precum si cu demolarea unei parti din zidul vestic al cetatii Alba Iulia, in preambulul demararii constructiei propriu-zise, au fost expuse, marti, la…