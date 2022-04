Stiri pe aceeasi tema

- „Imi este greu sa cred, urmarind poziționarile actorilor internaționali fața de invazia din Ucraina, ca nu s-au cristalizat revelații interesante, in cancelariile-cheie, pe tema rolului conflictului inghețat in procesul de luare a deciziilor și in imaginarul revizionist al Rusiei lui Putin. Și mai mizez…

- De mai bine de o luna de zile, Ucraina rezista eroic in fața Rusiei, iar președintele țarii iși dorește sa iasa invingator. Presedintele Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina nu va accepta nimic mai putin decat victoria in conflictul cu Rusia și ”chestiunea integritatii teritoriale nu intra in discutie”,…

- Ceea ce mi-a lasat un gust amar a fost nu atat interviul ca atare (in definitiv, n-aveam alte asteptari de la Dughin), cat comentariile de pe site ale cititorilor. Si acolo si, vai, in multe alte locuri am vazut cata lume e obnubilata de propaganda Kremlinului, cat credit au diatribele antiamericane…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, intr-o declarație de presa, ca a semnat un decret prin care cumparatorii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc incepand cu 1 aprilie, altfel contractele vor fi stopate daca aceste plați nu vor fi facute, relateaza The Guardian și BBC.…

- Relația de cooperare dintre Rusia și China va deveni mai puternica in actualul context politic, a declarat sambata ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de BBC . Afirmațiile șefului diplomației ruse vin in condițiile in care președintele SUA Joe Biden l-a avertizat vineri pe omologul chinez…

- ”In legatura cu acuzatiile nefondate la adresa Rusiei… si cu impunerea unei interdictii asupra gazoductului Nord Stream 2, avem tot dreptul sa luam o decizie similara si sa impunem un embargo asupra pomparii gazelor prin gazoductul Nord Stream 1, care astazi este incarcat la nivelul maxim de 100%”,…

- Ne pregatim sa platim costul razboiului iresponsabil starnit de Putin. E important sa continuam sa discutam liber despre cum se imparți factura, ca sa nu sufere și mai mult decat acum cei mici, care nu se pot apara. Democrația nu merge cu razboiul. Tocmai pentru ca vreau sa ma mai bucur de orice farama…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…