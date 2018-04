Stiri pe aceeasi tema

- Victima a fost preluata de un politist local care era in zona si transportata la sectia de Politie Locala, unde i s-au acordat primele ingrijiri medicale. Unul dintre agresori este recidivist, fiind condamnat anterior pentru lovituri cauzatoare de moarte.

- MANDRIE…Nascuta pe meleaguri vasluiene, dar plecata de mai bine de 20 de ani in Statele Unite ale Americii, vasluianca Gina Badescu a devenit cunoscuta in toata lumea dupa ce a decis sa fie protagonista primei ascensiuni feminine a varfului Ama Dablam din Himalaya, cu o inaltime de 6.812 metri, fara…

- Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, și partenera lui de viața, cantareața Lidia Buble, au facut declarații despre povestea lor de iubire și despre greutațile pe care le-au intampinat in ultimii trei ani de cand sunt impreuna. Mai mult decat atat, Razvan a dezvaluit care sunt relatiile…

- Catalin Scarlatescu, unul dintre cei mai celebri bucatari de la noi din tara, a spus lucrurilor pe nume. Celebrul chef a dezvauit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ce isi doreste de Ziua Indragostitilor.

- Oana Turcu este, la fel ca și soțul ei, Cristi Brancu, o impatimita a sporturilor de iarna. Așa ca, de fiecare data cand au un weekend liber, cei doi, insoțiți de fiul lor, dau o fuga la munte pentru a profita de partiile de acolo.

- Mai este doar o saptamana pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerabdatoare sa revada ,,experiența...

- Un elev in varsta de 15 ani de la Liceul Marghiloman a ajuns la Spitalul Judetean cu rani grave la cap. Potrivit primelor informatii furnizate de medici, baiatului i-ar fi fost spart capul cu o usa. In momentul in care l-au vazut apoi plin de sange, colegii au anuntat imediat o Ambulanta care l-a transportat…

- Cristi Brancu și Oana Turcu, doua dintre vedetele postului Antena Stars au decis ca este cazul sa sarbatoreasca, așa cum se cuvine, implinirea a 10 ani de cand se iubesc. Așa ca, fara sa stea pe ganduri, cei doi au mers in Istambul, alaturi de fiul lor, pentru cateva zile de relaxare.