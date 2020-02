Stiri pe aceeasi tema

- Romania va participa in luna mai la concursul international Eurovision cu o piesa interpretata de Roxen, o artista complexa, cu un timbru vocal special si o prezenta scenica memorabila, noteaza click.ro. De-a lungul anilor, Larisa Roxana Giurgiu, pe numele de scena Roxen (20 de ani), a trecut prin multe…

- Romania va participa in luna mai la concursul international Eurovision cu o piesa interpretata de Roxen, o artista complexa, cu un timbru vocal special si o prezenta scenica memorabila. „In copilarie, am participat la diverse concursuri si festivaluri, ]nsa intotdeauna mi-am dorit sa fac muzica la cel…

- Solista care ne va reprezenta in acest an la Eurovision se numeste Roxen si are deja doua hituri la activ. Ea a fost aleasa de reprezentantii TVR dintr-o serie de artisti propusi de Global.Este vorba despre cantareața Roxen (Larisa Roxana Giurgiu pe numele real), un nume nu foarte cunoscut, dar care…

- Roxen va reprezenta Romania la Eurovision 2020, anunta agerpres.ro."In copilarie am participat la diverse concursuri si festivaluri, insa intotdeauna mi-am dorit sa fac muzica la cel mai inalt nivel si visam sa cant pe scene mari si sa ma adresez publicului.

- Romania va participa in luna mai la concursul international Eurovision cu o piesa interpretata de Roxen, o artista complexa, cu un timbru vocal special si o prezenta scenica memorabila. Roxen, pe numele ei adevarat Larisa Roxana Giurgiu, are 20 de ani si este o artista deep-house, ce a lansat primul…

- Roxen va participa la Eurovision pentru Romania. Primul an fara selectie nationala! Ieri a fost anuntat oficial, de catre TVR, faptul ca Roxen va reprezenta Romania la Eurovision 2020. Decizia a fost luata conform unei noi strategii ce consta in colaborarea exclusiva a Televiziunii Nationale cu Global…

- EUROVISION Romania 2020. Este unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului și iși dorește sa aduca Romaniei cel mai bun rezultat de pana acum. Cu o intreaga echipa in spate, TVR și casa de discuri au propus un nou concept pentru anul acesta, in care reprezentantul a fost ales printr-o selecție…

- Roxen, care este cea mai cunoscuta dintre cei trei finalisti, s-a facut remarcata in industria muzicala datorita colaborarii cu producatorul Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me“ (2019).Aceasta melodie a ajuns rapid in topurile din tara, dar si la radiourile din strainatate, in tari precum Franta,…