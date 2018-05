Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Romaniei, Viorel Ștefan, a declarat ca nu exista nicio discuție in legatura cu eventuale modificari la sistemul de pensii private, pilon II. Aceasta a firmație vine in contextul in care administratorii de fonduri vorbesc deja de ceva vreme despre o eventuala reducere la zero a contribuției…

- Președintele Klaus Iohannis i-a cerut, de doua ori, demisia premierului Viorica Dancila, dar aceasta, sub indrumarea șefului sau, Liviu Dragnea, a refuzat sa comenteze situația. Mai mult de atat, nici macar nu a dorit sa-i raspunda șefului statului, fiind inlocuita in acest sens de vicepremierul…

- Eminența Sa Cardinalul Francesco Monterisi a efectuat azi o vizita la Turda, dar și la Manastirea Dumbrava. Cardinalul Francesco Monterisi, oficial al Statului Vatican, este prezent pentru o oficiere care va avea loc maine, la Cluj-Napoca, respectiv la ceremonia pentru inmanarea diplomelor noilor colegi…

- La mai putin de trei luni de la instalare, premierul Viorica Dancila pregateste schimbari in Guvern, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Oficial, Viorica Dancila spune ca nu se pune problema unei remanieri. „Este adevarat ca unii (ministri – n.r.) merg cu viteza intai, altii cu a doua. Eu…

