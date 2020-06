Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat luni ca a depus la Parlament un proiect de lege privind abrogarea dispozitiilor capitolului XI din Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, prevederi referitoare la pensiile speciale, in acord cu observatiile…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este convins ca șeful statului nu va plati amenda primita de la CNCD. Kelemen Hunor este de parere ca președintele Romaniei trebuie sa iși ceara scuze pentru afirmațiile facute la adresa Ținutului Secuiesc. „Amenda in sine nu este o amenda mare, ca și suma. Poate sa-și permita…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, o veste proasta gruparii de traficanți de cocaina condusa de liderul interlop Lucian Boncu. Va reamintim ca prin rechizitoriul DIICOT au fost trimiși in judecata Lucian Boncu, Paul Ștefan, Marius Oltean, Alin Cionca, Deian Miloșev, Stelian Bona, Remus Banciu,…

- Curtea de Apel Timisoara l-a arestat pe un membru al clanului de romi Caldaras din Arad, acuzat de comiterea mai multor furturi in Franta. Potrivit procurorilor francezi, care au cerut arestarea, gruparea din care facea parte Caldaras a furat, in mai putin de un an, de la Societatea de Cai Ferate din…

- Liderul interlop Lucian Boncu a ajuns, din nou, dupa gratii, a decis, astazi, Curtea de Apel Timișoara. Aici s-au judecat contestațiile depuse de Boncu și Deian Miloșev impotriva deciziei Tribunalului Timiș de rearestare a lor in dosarul de trafic de cocaina dupa ce nu au respectat condițiile impuse…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat marti, 31 martie, amanarea analizarii propunerii de delegare in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa…

- Incepand cu data de 12 martie 2020 pana la data de 31.03.2020, inclusiv, se suspenda activitatea de judecata la nivelul Curtii de Apel Timisoara pentru toate cauzele aflate pe rol, cu exceptia cauzelor urgente precizate pe fiecare materie The post Activitate suspendata la Curtea de Apel Timișoara appeared…