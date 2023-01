Prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida, „a tradat memoria sutelor de mii de victime ale bombardamentelor americane asupra oraselor Hiroshima si Nagasaki” si din acest motiv „ar trebuie sa-si faca harakiri”, a declarat fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, informeaza sambata Reuters si TASS, citata de Agerpres. Pe […] The post Declarație halucinanta a lui Medvedev: Premierul Japoniei a tradat memoria victimelor de la Hiroshima și ar trebuie sa-si faca harakiri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…