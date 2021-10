Declarația zilei 19 octombrie 2021 „Noi suntem parte din transfer și ar trebui sa știm cați bani primim și cum. Nu ma tem, dar vad o anumita secretomanie sau ceva de genul «Ce, domne, mai contați și voi aici la masa asta cu pla ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Apoi din ce o murit? O avut boala, s-o dus omul cu o durere de stomac, cu o durere, de plamani, eu știu, de ficat, sunt o mulțime de boli de la alimentația asta proasta plina de E-uri. In loc s ...

- „Am observat ca cea mai mare problema ridicata este lipsa unor locuri de joaca, solicitare care se repeta in cadrul tuturor intalnirilor la care am participat. Pe aceasta cale, fac un apel public c ...

- ”Țin apa, medicamente, agrafe și 10 lei. Eram la un spectacol intr-un camin cultural dintr-un sat din Botosani. Dupa ce am cantat, pe scena a urcat un batranel care mi-a spus ca am cantat la ...

- „Vreau sa neg o teza care circula așa, prin filiale, și lumea spune: dle, au fost unii care au tradat o echipa, care au tradat un președinte de partid, v-am dat funcții, trebuie sa fiți alaturi ...

- Mihaița Țiganescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari au adus medalia de argint Romaniei, dupa ce au terminat pe doi cursa de la patru rame masculin! Dupa o cursa spectaculoasa, pe care au terminat-o la trei zecimi de secunda in spatele Australiei, canotorii romani au vorbit, intr-un…

- Mihai Iosif, antrenorul lui Rapid, a detensionat atmosfera la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni. CS Mioveni - Rapid, meci din etapa a 2-a a Ligii 1, se disputa vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- „Suntem in continuare amenințați ca poate bloca acest drum, strada Veteranilor, despre asta este vorba. O problema veche a Primariei Botoșani. Și ne vom trezi cu cetațenii care nu mai pot ajunge ...