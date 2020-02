Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita pentru depunerea ”Declaratiei uniceprivind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanelefizice” este 25 mai 2020, a anuntat, luni, Agentia Nationala de AdministrareFiscala (ANAF).Formularul se utilizeaza atat pentru declarareaimpozitului pe veniturile realizate si…

- La fiecare adiere de vant, fara a pune in discutie eventualele furtuni, iesenii sunt in pericol pe strada din cauza numarului urias de cabluri care nu au fost ingropate si care risca sa se rupa exact cand trec ei pe langa acestea. Despre ingroparea firelor se vorbeste de 10 ani. In 2011, Consiliul Local…

- Potrivit Constitutiei, in momentul de fata, termenul limita pentru data alegerilor anticipate ar fi 28 iunie, a anuntat, joi, la Digi24, vicepremierul interimar Raluca Turcan. Liberalii nu sunt decisi inca daca alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate in aceeasi zi cu alegerile locale sau…

- Se amâna termenul pâna la care frizeriile și saloanele de înfrumusețare din toata țara trebuie sa solicite certificarea conformitații cu normele de igiena și sanatate publica. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Ziarul Unirea Codul de Procedura Fiscala: Ridicarea propririi pe conturi se va face electronic, in mai puțin de o ora. Termenul de depunere pentru declaratia unica, extins Codul de Procedura Fiscala: Ridicarea propririi pe conturi se va face electronic, in mai puțin de o ora. Termenul de depunere pentru…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii pot directiona si in acest an o parte din impozitul pe venit catre organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri). Anul trecut, procentul donat din impozitul pe venit a fost de 2%, iar acum…

- Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Cluj-Napoca reamintește contribuabililor ca data de 20 decembrie 2019 este termenul limita de depunere a urmatoarelor documente: – formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plata la bugetul de stat”; – formularul 112 „Declarație privind obligația…

- ANAF, preocupata permanent de imbunatatirea comunicarii cu contribuabilii. Agentia Nationala de Administrare Fiscala este preocupata permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor oferite contribuabililor, iar, de-a lungul timpului, institutia si-a diversificat mijloacele de comunicare, care pot fi…