- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene a anunțat, marți, ca a discutat cu managerii unei companii pentru dezvoltarea unui vaccin contra coronavirusului. Aceasta spera ca prin intermediul lor sa avem inainte de toamna vaccinul impotriva Covid-19.”Acceleram cercetarile, ieri am vorbit cu managerii…

- Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 7.178 de persoane la nivel mondial. Numarul cazurilor de bolnavi infectati cu coronavirus se ridica la 183.805, iar 79.911 de oameni s-au vindecat. Comisia Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca…

- Clubul Universitatea Craiova a decis sa-si suspende activitatea începând de sâmbata pâna pe 21 aprilie, data la care intentioneaza sa efectueze un cantonament pentru a pregati finalul de Play-Off sau noul sezon competitional, în functie de deciziile ce se vor lua la nivel…

- Europa nu a mai cunoscut o criza atat de dramatica de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In sfarsit, astazi, Uniunea Europeana ia masuri. Nu exista nicio indoiala in acest sens, a declarat vineri presedintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, dupa anuntul Comisiei Europene…

- Uniunea Europeana va suspenda reglementarea prin care se cere companiilor aeriene sa opereze majoritatea zborurilor programate, altfel isi pierd dreptul asupra sloturilor de pe aeroporturi, pentru a le ajuta dupa ce epidemia de coronavirus (Covid-19) s-a extins, a declarat marti presedintele Comisiei…

- Un nou caz de infectare cu Covid 19 a fost confirmat in aceasta seara. Este al 13- lea caz de infecție cu noul coronavirus la nivel național. Este vorba despre un barbat de 72 ani, din Galați care a venit din...

- Potrivit estimarilor, la sfarșitul lunii mai 2019 in Romania existau 1.340 de cooperative. Din acest total, 233 au avut o cifra de afaceri la final de 2017 (24% din cele inregistrate la final 2017), iar 63 de cooperative au avut cifra de afaceri peste 1.000.000 lei și 22 peste 10.000.000 lei. In Romania,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa.La nivel național sunt in carantina instituționalizata…