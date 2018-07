Stiri pe aceeasi tema

- VIOLENTI…Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Negresti au retinut doi barbati in varsta de 22, respectiv 24 de ani, din satul Buhaiesti, comuna Vulturesti, judetul Vaslui cercetati pentru tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si lovire sau alte violente. Politistii au probat activitatea…

- Rezultatele din județul Vaslui la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN67 Drobeta-Turnu Severin - Targu Jiu, la km 22+300 de metri, in zona localitatii mehedintene Sisesti, a avut loc (in

- SCANDAL MARE… Pentru ziua de sambata, 9 iunie, este programat un amplu miting al PSD la Bucuresti, la care se estimeaza ca vor participa cateva mii de persoane. Peste tot in tara, liderii PSD s-au mobilizat si au pus in miscare primarii, viceprimarii, consilierii, pentru a scoate cat mai multi oameni…

- CINEMA… “The Crucifixion” este filmul in care comuna Tanacu arata altfel decat in realitate. Are hotel, drumuri asfaltate, oamenii vorbesc fluent limba engleza, iar drumul de la Bucuresti spre Vaslui trece pe Transfagarasan. Romania este pusa intr-o lumina buna, chiar daca e ireala. Filmul se invarte…

- Deputatul USR, Ionut Mosteanu, a declarat, miercuri, ca din chitantele postate pe Facebook marti seara de presedintele PSD, Liviu Dragnea, in care apare si seria de sasiu, reiese ca acesta a condus pe drumul de la mare spre Bucuresti un autoturism BMW seria 7, care valoreaza peste 100.000 de euro.

- Caravana “Impreuna pentru sanatatea rurala”, Valcea – 28-29 aprilie 2018 Locuitorii din mediul rural beneficiaza de analize și examinari gratuite, in perioada 28-29 aprilie, in judetul Valcea, comuna Scundu, in cladirea Primariei Scundu, sambata (13 00 – 20 00), duminica (09 00 – 16 00) Societatea…

- In primul trimestru al anului, numarul de inmatriculari de noi initiative antreprenoriale a crescut cu 72,89% in Caras-Severin, cu 67,19% in Dambovita si cu 52,32% in Vrancea si a scazut cu 18,31% in Mehedinti, cu 17,41% in Gorj si cu 7,18% in Buzau, arata datele ONRC, centralizate de REGnet.ro.…