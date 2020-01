Stiri pe aceeasi tema

- Rechizitoriul cazului Caracal contine 416 pagini si are nominalizati 58 de martori. Printre ei sunt si politistii din Caracal care au demarat cercetari dupa ce adolescenta de 15 ani a sunat la 112. Politistul Pistol a povestit si el ce a discutat cu Alexandra.

- Procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au finalizat astazi rechizitoriul in dosarul „Caracal”, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere – Luiza Melecu si Alexandra Macesanu.…

- Apar noi detalii despre cazul care a uluit o țara intreaga. Astazi urma sa aiba loc confruntarea majora intre Gheorghe Dinca și complicele sau, Ștefan Risipiceanu, barbatul despre care procurorii DIICOT au aflat ca a batjocorit-o pe Luiza cot la cot cu cel numit "monstrul din Caracal".

- Avocatul monstrului din Caracal a recunoscut ceea ce se zvonea! Gheorghe Dinca a ucis-o in mod barbar pe Alexandra Maceșanu, nu cu o palma, așa cum declarase inițial.Conform noii declarații pe care a dat-o, miercuri, la DIICOT, Dinca a lovit-o continuu pe Alexandra, dand in ea ca intr-un sac…

- Cazul de la Caracal este departe de a fi rezolvat, insa pe zi ce trece continua sa apara alte detalii. Acum, insa, s-a aflat ca polițistul care a anunțat ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu au fost ucise de catre Gheorghe Dinca este chiar ultimul om cu care adolescenta a vorbit inainte de a fi ucisa.

- Informații bomba din ancheta de la Caracal. Se pare ca polițistul care a anunțat ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu au fost ucise și arse de Gheorghe Dinca este și ultimul om cu care a discutat Alexandra inainte sa fie ucisa. Fata a sunat la 112 de trei ori, iar mai apoi a discutat cu polițiștii…

- Apar noi detalii in cazul crimelor din Caracal. S-a aflat ca polițistul care a spus ca fetele disparute au fost gasite arse a fost și cel care a vorbit cu Alexandra Maceșanu de pe un numar privat. Acest lucru s-a intamplat imediat dupa ce poliștii au descins in casa lui Gheorghe Dinca.