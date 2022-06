Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii Romaniei și Republicii Moldova s-au reunit sambata, 18 iunie, la Palatul Republicii din Chișinau. Ei au aprobat o declarație comuna, prin care iși asuma responsabilitatea pentru proiecte comune, a transmis publicația locala Realitatea.md.Romania va continua sa sprijine „robust si constant”…

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri, ca Romania a decis sa intervina in favoarea Ucrainei la Curtea Internationala de Justitie, in cadrul procedurilor lansate impotriva Federatiei Ruse. ”In continuarea demersurilor intreprinse in sustinerea Ucrainei ca urmare a razboiului ilegal de agresiune declansat…

- Președintele Klaus Iohannis a participat marți la o noua runda de consultari gazduite de președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden, cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO pe tema contracararii consecințelor agresiunii Federației Ruse impotriva Ucrainei. Potriviti…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Baza Mihail Kolgalniceanu, ca "agresiunea brutala" declansata de Federatia Rusa impotriva Ucrainei a "afectat fundamental" securitatea regionala, europeana, euroatlantica si are proiectii negative la nivel global, potrivit news.ro. "Vom continua eforturile…

- Sprijinul acordat rezolutiei reconfirma sustinerea importanta de care au beneficiat rezolutiile adoptate de Adunarea Generala a ONU la 2 si 24 martie, in contextul situatiei generate de invazia si agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat transmis de MAE.„Documentul adoptat la…

- Agresiunea militara ilegala a Federației Ruse impotriva Ucrainei și raspunsul NATO la aceasta invazie nejustificata au demonstrat rolul esențial al Alianței, care a acționat rapid și accelerat pentru a consolida securitatea flancului estic și a Romaniei, a declarat duminica premierul Nicolae Ciuca,…

- Comunitatea UE condamna atacurile Rusiei impotriva civililor si a obiectivelor civile din Ucraina, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Acesta a solicitat incetarea imediata a actiunilor militare ale Federatiei Ruse, informeaza Agerpres. „Solicitam Rusiei sa inceteze agresiunea…