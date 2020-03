Decizii semnate de Ludovic Orban de numiri si schimbari din functii cheie. Doi nominalizati sunt constanteni

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dragos Garofil a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata joi in Monitorul Oficial. Anterior, Garofil a detinut functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. …

- Cele doua ordonanțe de urgența adoptate miercuri noapte prin care guvernul ia primele masuri pentru a sprijini mediul de afaceri au fost publicate in aceasta dimineața in Monitorul Oficial și au intrat in vigoare. E vorba despre OUG 29 și OUG 30 / 2020. Printre masurile adoptate se numara: garanții…

- Solicitarea certificatelor CSU prin care firmele atesta ca au suferit pierderi economice se va face pe site-ul prevenire.gov.ro , conform propunerii de HG. Potrivit proiectului, operatorii care vor putea cere sprijin guvernamental vor fi doar cei din sectoarele: transport, turism, horeca, organizari…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este interesata sa cumpere o parte din cea mai valoaroasa companie de stat a Romaniei, evaluata de americani la peste 5 miliarde de euro. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a vorbit într-un interviu pentru financialintelligence.ro…

- Cornel Catalin Bulf a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. Cornel Catalin Bulf este liderul organizatiei de Arges a Partidului Miscarea Populara,…

- La mai puțin de doua saptamani de la instalarea infuncția de director general la Societatea Uzina Mecanica Cugir, liberalul Cristian Iulian Simu (51 de ani) a fost ridicat de mai marii PNL in funcția de secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Decizia de numire aparuta…

- Directorul General al Uzinei Mecanice Cugir, Iulian Cristian Simu, a fost numit secretat de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la scurt timp dupa instalarea sa in fruntea fabricii. Decizia de numire, luata printr-o propunere a premierului Ludovic Orban, a fost publicata in…

- Alexandru Laurentiu Blaga a fost numit in functia de director general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Blaga este succesorul lui Radu Codrut Stefanescu, revocat din functie de premierul Ludovic Orban. De asemenea, Radu…