Decizii importante. A fost desemnat noul presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Neptun - Olimp SA

Stiri pe aceeasi tema

- Cu unanimitate de voturi, administratorii societatii au decis numirea Valentinei Trandafir in functia de presedinte al CA ului si director general al societatii Totodata s a aprobat numirea unui Consiliu de Administratie format din trei membri, pentru un mandat de patru ani, respectiv pe perioada 28.05.2021…

- La sfarsitul lunii aprilie au fost intrunite in sedinta Consiliile de ADministratie ale societatilor Enel Energie SA si Enel Energie Muntenia SAConsiliul de Administratie al Enel Energie SA s a intrunit in data de 27 aprilie 2021 in mod legal si statutar, si a hotarat urmatoarele: Consiliul de Administratie…

- Curtea Suprema din Belarus l-a condamnat pe fostul președinte al Consiliului de Administrație al Belgazprombank, fostul candidat la funcția de președinte al republicii, Viktor Babariko, la 14 ani de inchisoare cu regim strict și o amenda. El a fost gasit vinovat de spalare de fonduri obținute prin mijloace…

- FC Voluntari a anuntat, sambata, ca membrii Consiliului sau de Administratie au decis numirea lui Gabriel Tamas in functia de presedinte al clubului, potrivit news.ro. Conducerea clubului va fi formata din trio-ul Gabriel Tamas - Bogdan Balanescu - Bogdan Niculaie. Ioan Andone va prelua…

- Ieri a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, la Sectiunea Evenimente importante de raportat, un anunt al Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA. Astfel, conform postarii, in sedinta din 15 iunie a fost ales in calitate de presedinte al CA Mihai Velicu. Mandatul acestuia…

- Consiliul de Administratie al societatii Unita Turism Holding SA a adoptat recent decizia nr.5 12.03.2021, publicata in Monitorul Oficial Decizia vizeaza printre altele si inchiderea punctului de lucru al societatii din Mamaia, subsectorul 15 Totodata, Consiliul de Administratie al societatii a mai…

- Printre decizii, se numara prelungirea mandatului administratorilor membri ai Consiliului de Administratie al societatii Euro materna SA, Raica Dan Mugurel si Dantes Florian, pentru o noua perioada de trei ani, respectiv din data de 20.03.2021 pana la data de 19.03.2024.In data de 17 martie 2021, a…

- Sedinta ordinara la Consiliul local Constanta. Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, vineri, 23 aprilie 2021, ora 09:30. Sedinta se desfasoara prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Proiectul ordinii de zi: Aprobarea procesului…