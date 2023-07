Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a nominalizat vineri o femeie amiral, pe Lisa Franchetti, la conducerea US Navy, o masura ce ar sparge o bariera de gen in armata Statelor Unite facand-o prima femeie la comanda marinei si membru al Joint Chiefs of Staff, sefii de State Majore, conform Agerpres.Decizia…

- Biroul Permanent al Senatului se reunește marți pentru a alege viitorul președinte al Camerei Superioare a Parlamentului. Nicolae Ciuca este propunerea PNL, dupa ce acesta și-a depus mandatul de premier. Liberalii au un plan și pentru actualul președinte al Senatului, Alina Gorghiu. Astazi, de la ora…

- Un polițist de la Serviciul Criminalistic, din cadrul IPJ Arad, a fost surprins intr-o inregistrare video de camerele de supraveghere amplasate pe o strada din Arad in timp ce agreseaza fizic o femeie de 73 de ani, in urma unei dispute. Cazul a ajuns in atenția superiorilor din cadrul IPJ, care au anunțat…

- O femeie din Colorado, SUA, a gasit pereții din noua ei casa "calzi", apoi a facut o descoperire ingrozitoare. Amber Hall a muncit din greu pentru a-și cumpara prima casa, insa bucuria i-a fost distrusa dupa ce a descoperit 10 creaturi "șocant de mari" in pereți, informeaza Mediafax.Amber Hall a…

- Florin Farcașiu a anunțat astazi ca renunța la conducerea organizației locale PNL Tarnova. Florin Farcașiu a fost unul dintre cei mai longevivi primari, el ocupand aceasta funcție la Tarnova din 1990 pana la alegerile din anul 2020. Dupa ce a pierdut primaria, a fost una dintre cele mai puternice voci…