Stiri pe aceeasi tema

- Dupa tragedia care a șocat o lume intreaga, Alec Baldwin revine pe platourile de filmare pentru ”Rust”. La un an de la moartea Halynei Hutchins, actorul va juca rolul principal, chiar daca este acuzat de omor din culpa, pentru ca a impușcat-o accidental pe directoarea de imagine.

- La mai bine de un an de cand a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare a filmului "Rust", actorul american Alec Baldwin revine la rolul principal din westernul lui Joel Souza, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Actorul Alec Baldwin va fi acuzat de omor involuntar dupa ce a impuscat-o cu arma de recuzita pe Halyna Hutchins, director de imagine al filmului Rust, relateaza BBC. Incidentul mortal a avut loc pe platoul de filmare. Baldwin repeta o scena pentru filmul Rust cand a tras focul de arma la o ferma de…

- Alec Baldwin urmeaza sa fie pus sub acuzare pentru ucidere din culpa. Acest lucru se petrece dupa ce actorul a impușcat-o accidental pe Halyna Hutchins pe platourile de filmare a proiectului ,,Rust”. Știre in curs de actualizare The post Alec Baldwin, acuzat de omor prin imprudenta. Ce spun procurorii…

- Actorul Alec Baldwin va fi acuzat de catre procurorii americani de omor prin imprudența (ucidere din culpa) pentru impușcarea regizoarei de imagine Halyna Hutchins, care a fost ucisa pe platoul de filmare al peliculei “Rust” dupa ce acesta a tras cu o arma de recuzita, informeaza BBC.Baldwin repeta…

- Actorul american Alec Baldwin va fi pus sub acuzare pentru ucidere din culpa, dupa ce a impușcat-o involuntar pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, pe platourile de filmare a peliculei Rust, potrivit BBC News. La 21 octombrie 2021, aceasta filmare intr-o ferma din Santa Fe (New Mexico) a luat…

- Oficialii din New Mexico intenționeaza sa anunțe joi daca vor continua urmarirea penala impotriva lui Alec Baldwin sau a altor persoane in cazul impușcarii fatale a unui operator de filmare pe platoul de filmare al filmului western „Rust”, potrivit Reuters.

- Alec Baldwin a depus o plangere in instanța, vineri, și susține ca vrea sa-și ”curețe numele”, dupa moartea directoarei de filmare Halyna Hutchins, pe platourile de fimare de la "Rust", in octombrie 2021. Actorul acuza echipa de de filmare de neglijența.