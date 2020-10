Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, sambata, 03 octombrie 2020, ca purtarea mastii de protectie sa devina obligatorie pe o raza de 100 m in jurul unitatilor de invatamant din judetul Galati precum si in perimetrul acestora. Hotararea a fost luata avand in vedere cresterea numarului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat astazi Scenariile de funcționare ale unitaților de invațamant din județul Mureș, pentru inceputul anului școlar 2020-2021. Scenariile au fost elaborate de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant, au primit avizul Inspectoratului…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…