Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis revocarea mandatului de arestare in lipsa emis pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg si a dispus retragerea cererii de dare in urmarire internationala si a mandatului european de arestare. Hotararea tribunalului nu este definitiva. "Admite cererea de revocare si…

- Inalta Curte a amanat cu o saptamana sentinta in dosarul in care Radu Mazare si fratele acestuia au fost judecati, alaturi de Avraham Morgenstern, pentru fapte de coruptie in legatura cu construirea unor locuinte sociale. Urmatorul termen pentru pronuntare: 28 iunie. Este prima decizie din acest…

- Judecatoria Constanta a dat solutia pe scurt in dosarul in care Asociatia Club Sportiv Extreme Ronin Fight are calitatea de petent, obiectul dosarului fiind "acordare personalitate juridicaldquo;. Instanta a admis cererea, solutia pe scurt fiind: "Admite cererea formulata de petenta Asociatia Club Sportiv…