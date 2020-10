"Decizie jalnică" Ucraina, criticată dur de Ungaria Ministrul de externe de la Budapesta a spus marți ca decizia Ucrainei de a interzice intrarea a doi oficiali guvernamentali ungari din cauza amestecului în alegerile locale este &"jalnica și o prostie&", transmite Reuters.



Într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, Peter Szijjarto a afirmat ca Ungaria nu a primit înca o înștiințare oficiala privind interdicția ucraineana.



Ministerul de externe din Ucraina a spus luni ca a înmânat ambasadorului ungar o nota de protest privind o propaganda politica facuta de oficiali ungari în favoarea

Sursa articol: hotnews.ro

