- Federatia Internationala de Tenis a decis ca echipa nationala feminina a Romaniei sa revina in Grupa Mondiala a Billie Jean King Cup (noul nume sub care se desfasoara Fed Cup) si sa joace anul viitor in calificarile pentru turneul final, dupa cateva schimbari facute in programul urmatoarei perioade,…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei va infrunta Peru in meci de baraj pentru calificarile la turneul final al Cupei Davis 2022, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri, la Londra, anunta Federatia Romana de Tenis pe pagina sa de Facebook. Meciul va avea loc in Romania, pe 26-27 sau 27-28 noiembrie…

- In perioada 20 – 21 septembrie 2021, Consiliul Județean Maramureș prin Muzeul de Științe Astronomice participa la o noua intalnire in cadrul proiectului Erasmus + „DARK”. Evenimentul este gazduit de Planetariul din Viena, iar proiectul se desfașoara in parteneriat cu instituții similare din Viena (Austria),…

- Prețul locuințelor din Romania a crescut mult mai puțin decat in țarile din Europa Centrala și de Est, țari cu care ne comparam in mod uzual, susține Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Conform acestuia, prețul mediu al unei locuințe a crescut in ultimii cinci ani cu 28.4% in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a coborat pe locul 10 in clasamentul WTA, dupa ce a fost intrecuta de Garbine Muguruza, care a urcat de pe locul 10 pe 9.Clasamentul WTA a fost actualizat la inceputul acestei saptamani, dupa ce turneele de tenis de la Budapesta, Lausanne și Praga au luat sfarșit.Simona…

- Perechea Mihaela Buzarnescu (Romania) / Fanny Stollar (Ungaria) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Budapesta (Ungaria), dupa ce a invins, scor 6-4, 6-3, perechea Jamie Loeb (SUA) / Panna Udvardy (Ungaria), dupa o partida care a durat o ora si…

- Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport prin care va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, transmite Rador, care citeaza publicația bulgara Monitor. Parlamentul European arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere similara. Marti seara,…