Dolce&Gabbana va renunta la folosirea blanurilor naturale in toate colectiile sale incepand din acest an, a anuntat casa de moda italiana intr-un comunicat redactat in comun cu organizatia pentru drepturile animalelor Humane Society International, informeaza Reuters.

"Intregul sistem din industria modei are un rol important in privinta responsabilitatii sociale, care trebuie promovat si incurajat", a declarat Fedele Usai, directorul de marketing si comunicare al grupului D&G, scrie Agerpres.

Casa de moda italiana va face tranzitia spre articole vestimentare si accesorii…