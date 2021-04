Stiri pe aceeasi tema

- Directorul de ingrijiri și medicul șef ATI de la Spitalul Județean de Urgența Sibiu au primit amenzi de 12.000 de lei, dupa ce un fost angajat a dezvaluit ca pacienții au fost legați de pat. Prefectura Sibiu a anunțat, luni, ca imediat dupa apariția informațiilor legate de pacienții secției ATI – COVID,…

- Baiețelul din Botoșani nascut saptamana trecuta și confirmat la naștere cu Covid-19, internat in maternitatea Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, a fost detubat și respira singur, cu o sursa de oxigen. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat ...

- Cei 10 pacienți bolnavi de Covid-19 internați in tirul de terapie intensiva al secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava au fost evacuați joi seara, dupa ce medicul de garda a sesizat un miros de cablu incins. Purtatorul de cuvant al ...

- Europol avertizeaza ca certificate Covid-free false sunt vandute in toata Europa. Agenția UE spune ca documentele care ajuta la evitarea restricțiilor de calatorie sunt vandute in aeroporturi, gari și online, relateaza The Guardian. Escrocii produc și vand certificate care atesta in fals ca vizitatorii…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Un studiu de ultima ora arata ca aproape o treime dintre pacienții cu Covid recuperați se reintorc in spital in termen de cinci luni, cu diverse boli, iar unul din 8 moare. Aproape o treime dintre pacienții care s-au vindecat de Covid-19 ajung inapoi in spital in urmatoarele 5 luni, iar unul din opt…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a vaccinat luni impotriva Covid-19. „Ce recomandam facem și noi. Nu recomandam oamenilor sa se vaccineze daca noi nu ne vaccinam. Indemnul meu pentru toți este sa ințeleaga ca aceasta este speranța pe care o avem. Este un vaccin,…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, Carmen Dorobat, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, la cateva zile dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului. Conform declarațiilor facute la Antena 3, Carmen Dorobaț s-a vaccinat impotriva Covid pe 27 decembrie. In urma cu 48 de ore, medicului…