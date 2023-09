Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații au decis marți ca milionarul Calin Donca sa ramana in arest pentru 30 de zile. Decizia este definitiva.Curtea de Apel Brașov a respins contestația facuta de omul de afaceri și omul de afaceri va ramane in arest. Aceeași decizie au luat judecatorii și pentru Ileana Buzatu, una dintre partenerele…

- Miruna Pascu, mama lui Vlad, autorul accidentului de la 2 Mai, din luna august, in urma caruia doi tineri au murit, ramane in arest preventiv, a decis Curtea de Apel Bucuresti. Decizia magistratilor este definitiva.

- Magnatul israelian Benny Steinmetz, condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul ”Ferma Baneasa”, a fost retinut in Cipru, in baza mandatului emis de autoritatile romane. Anunțul a fost facut chiar de catre purtatorul de cuvant al omului de afaceri. Steinmetz, cu afaceri in minerit, a fost retinut…

- Curtea de Apel București a respins contestațiile mai multor inculpați din dosarul azilelor groazei, printre care și Șttefan Godei. Instanța a decis insa elliberarea lui Dumitra Ovidiu din arest și plasarea sub control judiciar.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, luni, in urma sesizarii Curtii de Apel Brașov, ca deciziile de incetare a proceselor penale ca urmare a prescriptiei sunt contrare dreptului european, in cazul in care e vorba de fraude grave care aduc atingere intereselor UE.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis achitarea definitiva a medicului Mircea Beuran, fostul presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv sef al Disciplinei Chirurgie Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, acuzat de luare…