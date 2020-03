Stiri pe aceeasi tema

- Votul de învestitura a guvernului Cîțu ar urma sa fie dat luni, 9 martie, audierile miniștrilor fiind programate pentru zilele de 3,4 și 5 martie. Daca datele audierilor au fpst batute în cuie, pentru votul în plen conducerile celor doua camere ale parlamentului se vor…

- Parlamentarii social-democrați nu vor participa la votul de învestire a Guvernului Orban 2 pe care Marcel Ciolacu îl califica drept „o mascarada”. Șeful interimar al PSD spune ca aleșii partidului nu-și vor motiva absențele și li se va reține 1% din indemnizația lunara. „Ne…

- A mai ramas o singura zi pana la sedinta plenului reunit al Parlamentului, in care se va da votul de investitura pentru Guvernul Orban II, iar pe scena politica de la București se duc negocieri dure, anunța...

- Decizie CEXN PSD! Parlamentarii PSD nu vor participa la votul de investitura al guvernului Orban2. Vor fi la munca, la grupurile parlamentare, dar nu vor asigura cvorumul pentru validarea ori invalidarea de catre plenul Parlamentului a guvernului Orban 2 PSD nu poate fi partas la circul, la mascarada…

- Dupa ce președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca partidului sau nu va fi prezent la votul de investitura a Guvernului Orban II, premierul a spus ca au pregatit o soluție pentru...

- Parlamentarii PSD vor boicota ședința de plen programata luni, in care ar fi trebuit sa fie dat votul pentru respingerea Guvernului Orban 2, iar aceasta manevra poate arunca in aer strategia liberalilor pentru declanșarea alegerilor anticipate. Liderii PSD au votat in unanimitate in ședința CEx sa nu…

- Parlamentarii liberali se vor abtine de la votul de investire a Guvernului, la 24 februarie, iar ministrii propusi se vor folosi de sedinta Parlamentului pentru a-si prezenta bilantul si prioritatile, a declarat joi seara, la Digi24, vicepremierul Raluca Turcan, aratand ca interesul liberalilor este…

- Australia este zguduita de cateva saptamani de incendii uriașe care au facut scrum peste 7 milioane de hectare de vegetație și au curmat viața a cel puțin 25 de persoane și sute de mii de animale.Chiar și in acest peisaj apocaliptic, organizatorii Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului,…