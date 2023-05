Stiri pe aceeasi tema

- Salariile bugetarilor INGHEȚATE, iar angajarile la stat OPRITE: Veștile negre date de catre Guvern Salariile bugetarilor INGHEȚATE, iar angajarile la stat OPRITE: Veștile negre date de catre Guvern pentru angajații de la stat Vești negre pentru angajații de la bugetul de stat. Din 15 mai vor fi inghețate…

- In cadrul Guvernului se discuta ultimele detalii ale ”ordonanței austeritații”. Acest proiect nu va intra pe ordinea de zi a Guvernului, in ședința de maine, asta pentru ca liderii se vor intalni intr-o noua ședința a coaliției.Totuși, la nivelul Guvernului se anticipeaza ca anumite masuri vor fi…

- Ordonanța prin care vor fi inghețate salariile bugetarilor dar și angajarile din sectorul public ar putea fi adoptata, joi, de Guvern. De principiu, Coaliția a cazut de acord asupra acestor masuri.

- Ultimul cuvant in privința reducerii cheltuielilor bugetare il au liderii partidelor de la guvernare. Dar nici in coaliție situația nu este limpede. Confruntați cu nemulțumirile primarilor și cu amenințarea grevelor generale, șefii PSD și PNL au avut luni doua ședințe de urgența.

- Sindicatele din Educatie amenința cu greva generala din cauza planurilor Guvernului de a ingheta salariile și angajarile. Protestele vor incepe cu pichetarea Palatului Victoria, maine și miercuri, iar in 10 mai e anunțat un mars de protest.

- Guvernul va identifica masurile fiscale pentru „a chibzui” mai bine cheltuielile, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciuca, care a facut un apel la marii contribuabili sa-si plateasca datoriile catre stat, iar institutiile statului sa asigure colectarea acestor venituri, subliniind ca nu vor fi luate…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, inaintea ședinței de guvern, ca deficitul in colectare de la buget este din cauza „marilor contribuabili” care nu și-au platit „datoriile catre stat”.

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care angajarile la stat vor fi inghețate. Masura va fi in vigoare pana la finele lui 2023.Aceasta ordonanța de urgența ar urma sa fie adoptata in ședința Guvernului de luni, 24 aprilie. Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca noile masuri propuse in sectorul…