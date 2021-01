Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Americana a Jucatorilor Profesioniști de Golf (PGA) a anunțat ca turneul programat anul viitor la unul din cluburile de golf ale lui Donald Trump nu se va mai ține acolo. Asociația nu dorește ca brandul sau sa fie alaturat cu numele actualului președinte SUA, un mare amator al acestui sport…

- Un judecator din Senegal care a anchetat presupuse fapte de coruptie in sectorul petrolului si gazelor naturale a clasat fara urmari un dosar care a facut mult zgomot in aceasta tara, intrucat i-a vizat pe fratele presedintelui senegalez Macky Sall si compania British Petroleum (BP), scrie vineri…

- Meghan Markle nu sta degeaba in noua ei viata din America. Ultimele stiri legate de sotia Printului Harry sustin ca aceasta tocmai ce a investit intr-o firma aflata la inceput de drum, care comercializeaza bauturi instant pe baza de pudra de lapte de ovaz.

- Totul a ajuns pe masa magistratilor dupa ce tatal unei fetite din Constanta si a dat in judecata vecina, la randul sau mama a unui baietel, si i a cerut acestia daune morale de 50.000 de euro. Tribunalul a respins initial actiunea, insa Curtea de Apel Constanta a decis, pe data de 12 noiembrie 2020,…

- Omul de afaceri Alex Bodi, fostul soț al vedetei de televiziune Bianca Dragușanu, a stat ani buni sub lupa anchetatorilor de la crima organizata, pentru ca in final sa fie reținut și apoi arestat preventiv pentru fapte constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism…

- Depozitele de incaltaminte si mobila ale omului de afaceri Florin Mircescu,unul din actionarii LOTUS, au luat foc aseara! Interventia pompierilor a fost una dificila deoarece au descoperit cu greu locatia de unde a pornit focul, iar fumul care a inva...

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la sediul central al CFR Marfa și la firma de paza a omului de afaceri Remus Radoi, zis Codița, din Caracal. Perchezițiile au fost facute intr-un dosar de frauda, cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei

- Un tata a obtinut, printr-o decizie a Judecatoriei Galați, de la fosta sotie despagubiri in valoare de 7.000 lei. Femeia l-ar fi denigrat pe acesta in fata celor doi copii minori, asa ca fostul sot a dat-o in judecata. Decizia nu este definitiva, noteaza Mediafax.Inca din 2014, ea „manipuleaza…