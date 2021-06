Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Rizea a trimis și o cerere catre Comisia Electorala Centrala pentru a i se comunica de ce ii este refuzata candidatura la alegerile din 11 iulie 2021.Comisia a trimis partidului politic NOI, care il susține pe Cristian Rizea la alegeri, un comunicat prin care se motiveaza ca acesta nu poate…

- Presedintele Socialistilor, Igor Dodon, a spus ca participarea ex-deputatului roman Cristian Rizea in alegerile parlamentare anticipate de la Chisinau reprezinta un „lucru grav pentru Republica Moldova”. Totodata, Igor Dodon i-a reprosat Maiei Sandu ca nu intreprinde actiuni pentru extradarea lui Cristian…

- Fostul deputat roman Cristian Rizea a depus ieri actele pentru a se inregistra in cursa electorala, candidand independent și a declarat ca este convins ca va reuși sa adune semnaturile necesare, scrie știri.md „Respect legea și mergem mai departe alaturi de cetațenii R. Moldova. Voi reuși…

- Rizea a precizat ca va candida independent și ca a adunat deja, intr-o zi, 60 din cele 2.500 de semnaturi necesare.”Am vrut sa demonstrez tuturor ca sunt cetațean al Republicii Moldova, contrar dorinței lui Dodon și a lui Plahotniuc, care m-au trimis in pușcarie ilegal. Am primit o legitimație pentru…

- Intr-o postare pe pagina de Facebook, Cristian Rizea anunța ca, la rugamintea veteranilor de razboi, adevarații eroi ai Republicii Moldova, a decis sa candideze ca deputat la alegerile parlementare anticipate din 11 iulie. "Astazi, 14 mai 2021, exact la 100 de ani de la nasterea bunicii mele, Mihai…

- Cristian Rizea, fost deputat PSD, a fost eliberat din pușcarie de autoritațile din Republica Moldova. El l-a acuzat pe Igor Dodon ca ar pune la cale rapirea sa si aducerea in Romania, unde are de ispasit o pedeapsa cu executare. „Cei care stau in spatele arestarii mele sunt Igor Dodon și Plahotniuc.…