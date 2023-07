Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ucrainean Oleksi Leonov, co-președinte al Grupului parlamentar pentru relațiile interparlamentare cu Romania, sustine ca, de la inceputul invaziei ruse la scara larga, Bucurestiul este implicat in mod activ in programe de ajutor pentru Ucraina, oferind sprijin intr-o masura chiar mai mare…

- Joe Biden a declarat, in cadrul unui discurs public de joi, ca omologul sau rus, Vladimir Putin, "a pierdut deja razboiul" in Ucraina. Declarația a venit in contextul unei contraofensive a armatei ucrainene, care a reușit sa recaștige mai multe teritorii din mainile separatiștilor și ale trupelor rusești…

- Miliardarul George Soros a publicat recent un editorial in care scrie despre noul val reprezentat de Inteligența Artificiala (IA), dar și despre razboiul din Ucraina. Omul de afaceri crede ca Ucraina o sa caștige razboiul, iar soldații lui Zelenski ar putea viza Crimeea in contraofensiva. De asemenea,…

- Capitala Elveției, Berna, și-a manifestat intenția de a efectua un test pilot științific de vanzare controlata a cocainei.Cu 43 de voturi pentru și 18 impotriva, consiliul orașului a aprobat o moțiune din partea Stangii Alternative pentru a extinde testele cu canabis la viitoarea vanzare legala de…

- De-a lungul scurtei sale cariere politice, dar plina de evenimente, Donald Trump a aratat o predispoziție de simpatie fața de președintele rus Vladimir Putin, scrie Anthony Zurcher, corespondentul BBC pentru America de Nord, intr-un editorial cu titlul „Cum ar putea schimba președinția lui Trump razboiul…

- Oligarhul rus Andrei Kovalev a criticat invazia Ucrainei și consecințele acesteia pentru Rusia. Intr-un videoclip distribuit luni de Kovalev pe canalul sau Telegram, omul de afaceri a spus la inceput era sigur ca trupele ruse vor sparge apararea Ucrainei și vor captura Kievul rapid, in doua sau trei…

- Budapesta gazduieste pentru al doilea an consecutiv Conferinta de actiune politica conservatoare (CPAC), la care participa in principal conservatori americani si europeni. Premierul ungar Viktor Orban a cerut cu aceasta ocazie revenirea lui Donald Trump la Casa Alba si a denuntat "virusul woke-ismului"…