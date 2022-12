Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul unui apartament din Azoria, unul dintre turnurile ridicate langa cimitir, pe varianta Zorilor - Manaștur (strada Frunzișului), cere nici mai mult nici mai putin de 3.300 de euro pe mp.Prețul apartamentului de 54 de mp este de 179.900 de euro. Agenția imobiliara spune ca ”ofera spre vanzare…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța ca a trimis pe banca acuzaților alți doi complici intr-un dosar de trafic de droguri aduse din Spania, in valoare de peste 4.000.000 lei.

- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, de 67 de ani, acuzat de infractiunilor de furt si uzurpare de calitati oficiale. Dosarul…

- Dosarul a fost instrumentat de magistratul Viorel Gabriel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Daca acordul va fi admis de instanta, cel in cauza ar putea fi condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare. Tribunalul Constanta a fixat data la care…

- O minora in varsta de 4 ani a fost accidentata in timp ce incerca sa traverseze, nesupravegheata si prin loc nepermis, o strada din localitatea Oniceni, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce o femeie, de 36 de ani, din Oniceni, conducea un autoturism,…

- Un barbat, in varsta de 67 de ani, a condus un autoturism pe strada Gloria din localitatea Giroc, județul Timiș, iar la intersecția cu strada Muncitorilor a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 47 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto de…

- Doi tineri din Gorj sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunii de lipsire de libertate, dupa ce ar fi luat in mașina o minora de pe strada. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu-Carbunești au fost sesizați ieri, prin apelul unic 112, ca o tanara, de 17 ani, din comuna Scoarța, a fost…

- Condamnați la aproape cinci ani de pușcarie, fiindca au rapit o minora de pe strada, de langa unchiul ei, Ferencz Varga și Elemer Vali Kozak, din Targu Mureș, au ajuns sa cerșeasca mila, la tribunal.