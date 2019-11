Cristian Borcea a facut prima declarație dupa ce a fost eliberat condiționat din inchisoare. Fostul acționar al clubului Dinamo București nu vrea sa mai auda de fotbal și anunța ca se afla la Budapesta, unde cauta o clinica de detoxifiere pentru a-și mai repara sanatatea. Cristian Borcea a ieșit din inchisoare, dar nu vrea sa […] The post Decizia radicala pe care a luat-o Borcea, dupa ce a ieșit din inchisoare. Se schimba totul pentru el. O implica și pe Valentina Pelinel appeared first on IMPACT .