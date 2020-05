Marile țari producatoare și exportatoare de petrol au inchiat un acord care prevede ca in urmatorii doi ani cantitatea produsa de țiței sa scada. In fruntea grupului, OPEC+, se afla Rusia și Arabia Saudita, dar și SUA, Norvegia, Brazilia și Canada. Pentru a crește prețul ajuns la un nivel foarte jos, se vor produce 9,7 milioane de barili pe zi in primele doua luni, 7,7 milioane in urmatoarele șase luni, și de 5,8 milioane intre ianuarie 2021 – aprilie 2022. Astfel, producția mondiala de petrol ar urma sa scada cu 19 milioane de barili zilnic. In aceasta luna și in iunie, Rusia va scadea producția…