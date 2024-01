Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limiteaza la 10.000 de euro platile in numerar pe teritoriul UE, cu obiectivul de a apropia reglementarile existente in cele 27 de state membre, foarte disparate, a detecta si a limita tranzactiile…

- Unele tari, ca Franta, dispun deja de reglementari mai stricte decat noile dispozitii europene cu privire la platile in lichid. Insa in alte state – ca Austria sau Germania -, platile cash erau pana acum nelimitate. Aceasta dispozitie face parte dintr-un text al carei scop este sa imbunatateasca lupta…

- Ungaria ridica o noua alianța anti-migrație in Europa: coalizare cu BudapestaUngaria a afirmat ca ''respinge cu forta'' acordul convenit miercuri de statele membre ale Uniunii Europene pentru a modifica in profunzime sistemul european de azil si migratie, Budapesta refuzand sa contribuie la mecanismul…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP, a anunțat, miercuri, ca a facut recurs la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), dupa ce aceasta a respins actiunea pe care o depusese impotriva Consiliului UE fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen. „Timp de 12 ani am așteptat, am rabdat,…

- Austria, Polonia și Romania ocupa primele trei locuri in topul celor mai fericite națiuni din Uniunea Europeana, potrivit unei anchete a Eurostat pentru 2022, transmite Euronews. Franța se plaseaza pe locul al 19-lea. Germania este penultima in acest clasament, urmata de Bulgaria. De fapt, Bulgaria…

- Executivul european a publicat duminica, 5 noiembrie, o declarație in care precizeaza ca, in ultimele zile, numarul de incidente antisemite din Europa „a atins niveluri extraordinare, care amintesc de unele dintre cele mai intunecate momente din istorie”, relateaza CNN.De la inceputul razboiului dintre…

