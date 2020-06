Stiri pe aceeasi tema

- FC Orenburg, unde s-au inregistrat opt cazuri de coronavirus, nu se va prezenta la meciul cu FK Krasnodar, din campionatul RusieiEchipa FC Orenburg, unde s-au inregistrat opt cazuri de coronavirus, a anuntat ca nu se va prezenta la meciul cu FK Krasnodar, prevazut, sambata, in campionatul…

- Compania are acum nu mai putin de trei servicii online: HBO Go, HBO Now si acum si HBO Max. Ceea ce poate fi confuz pentru multi utilizatori. WarnerMedia doreste sa simplifice asta si sa renunte la celalalte aplicatii. Astfel, pentru inceput, HBO Go va fi inchis pentru o parte din utilizatori, iar acestia…

- ING a facut un anunț important pentru clienții sai din Rominia. Este vorba despre sistemul Round Up, gandit special pentru a-i ajuta pe oamenii care nu pot sa faca economii. Sistemul ar urma sa ii ajute pe aceștia sa economiseasca, in mod automat, fara ca ei sa știe cand se face totul. ING Bank, mesaj…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a anunțat, la Romania TV, in timp ce explica ce simptome are dupa ce a fost la Barbulești și s-a imbrațișat cu bolnavi de coronavirus, ca a primit un mesaj prin care este anunțat ca merge poliția.Citește și: Decizia Guvernului Orban de a NU OPRI exportul COSTA:…

- "Dupa discuțiile cu guvernul am agreat ca intai vom putea deschide terasele in faza a doua, cel mai probabil in jurul datei de 1 iunie. Vor urma inca doua faze, speram la doua saptamani, sa fie deschis 50% din spațiul interior din zona HoReCa și apoi integral, daca totul merge bine din punct…

- Florin Cițu a anunțat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, realizata de Ionuț Cristache, ca Romania a primit, de la Comisia Europeana vestea ca firmele afectate de criza economica generata de pandemia de coronavirus pot cumula doua tipuri de credite oferite de stat.”In aceasta seara,…

- Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Economiei a deschis o linie telefonica dedicata persoanelor care doresc sa afle detalii despre situatia anularii pachetelor turistice si a rambursarii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Impresara Anamaria Prodan crede ca oamenii de fotbal ar trebui sa sprijine financiar sistemul medical din Romania. Anamaria Prodan a efectuat mai multe donații catre spitalele din Romania și le cere tuturor oamenilor de fotbal sa ii urmeze exemplul. Impresara crede ca viitorul sportului e incert in…