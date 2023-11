Stiri pe aceeasi tema

- Fostul baron PSD de Vaslui Dumitru Buzatu ramane in arest preventiv, dupa ce instanța i-a respins, vineri, contestația. Curtea de Apel Iași a respins, astfel, contestația lui Buzatu la decizia Tribunalului Vaslui de arestare preventiva. Și celalalt inculpat din acest dosar, expertul contractat de Consiliul…

- Agenția Naționala de Integritate verifica averea lui Dumitru Buzatu, pentru a vedea daca acesta a caștigat bani ilegal, profitand de funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui. Averea lui Buzatu este vizata și de procurorii DNA. Inspectorii de integritate vor verifica daca Dumitru Buzatu a…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Radu Judele, expertul acuzat de procurorii DNA ca ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri Emil Savin, care l-ar fi mituit si pe presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv duminica, in urma unei decizii a Tribunalului Vaslui. Barbatul este acuzat de luare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a facut o gafa, sambata, cand le-a comunicat jurnaliștilor decizia de excludere din PSD a președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, dupa ce acesta e fost reținut de procurori pentru luare de mita. Ciolacu a spus ca și fosta soție a lui Buzatu a fost suspendata…